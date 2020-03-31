Карелия поддержит народные промыслы в условиях эпидемии

Уникальное событие состоялось в начале марта в Национальной библиотеке Карелии. Гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства республики представила книгу «Ремесленники Республики Карелия». Книга была издана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Корпорации развития РК Министерства экономического развития и промышленности РК и Минэкономразвития России.

Составителями книги стали два известных мастера – Юлия Гущина и Елена Бабкина.

«Идея была в том, чтобы представить мастеров Карелии. До этого не было ни одного издания, где представлены мастера декоративно-прикладного искусства республики, которые работают в наше время»,

– рассказала Юлия Борисовна.

Книга объединила на своих страницах творческих людей, которые особенным образом чувствуют настроение северной природы и чтут сохранившиеся традиции Карелии. В издании представлены фотографии работ более 70 художников - мастеров из разных уголков республики. Авторы фотографий – Владимир Ларионов и Василий Петухов, который вместе с Юлией Гущиной поработал ещё и в качестве дизайнера издания.

По словам Юлии Гущиной, с помощью фотографий авторы попытались передать не только внешний вид каждого изделия, но его фактуру. Кроме того, книга содержит информацию о каждом мастере.

«Портрет плюс кредо мастера как дополнительный штрих портрету. Кредо творческое или кредо жизненное. Например, из того, что я помню: «Есть такая профессия – Родину украшать!», или «Найди себе дело по душе, и тогда будет интересно жить». Очень распространены у нас ткачество, резьба по дереву, керамика, вышивка, художественная обработка металла. Есть горячая эмаль, есть лоскутное шитье, есть береста, есть кукла. Некоторые мастера декоративно-прикладного искусства работают в традиционных техниках и, вообще, в традиционных направлениях. Некоторые, наоборот, стараются всё это развить в современные формы. Поэтому у нас очень большое разнообразие. Но в любом случае в этих работах чувствуется присутствие карельского духа»,

- рассказывает Юлия Гущина.

Все герои книги – мастера, которые, следуя лучшим народным традициям, поддерживают и развивают их и, используя местную тематику, создают вещи, украшающие нашу жизнь. В их мастерских рождаются художественные произведения, которые становятся визитными карточками Карелии.

Сохранить «карельский дух» старается и знаменитая фабрика народно-художественных промыслов «Карельские узоры» – наследница легендарного предприятия «Заонежская вышивка».

«Изделия, которые мы вышиваем, это не просто какие-то узорчики. Это все старинные, древние, правильные узоры. У нас сохранилось очень много фондов за почти столетнюю историю, и когда мы участвуем в выставках, к нам подходят преподаватели из многих университетов, искусствоведы и говорят: "Какие вы молодцы, что сохранили все эти древние узоры в той технике, в которой они должны быть!" У людей, когда приходят к нам, как будто какая-то ностальгия внутри появляется. Они говорят: "Это же все наше! Наше – русское!»

– говорит директор фабрики Нина Алехина.

Спрос на изделия карельских ремесленников и художников декоративно-прикладного искусства растёт с каждым годом. Покупают эту продукцию не только туристы, но и жители Карелии.

«Люди, уезжая в другие страны, покупают нашу продукцию, чтобы подарить её там, куда они едут. У нас есть свой магазин в Медвежьегорске, где мы продаем всю свою продукцию. В Петрозаводске, к сожалению, такого нет. Мы бы хотели иметь большой магазин в столице Карелии, где могли бы представить весь свой ассортимент. Ведь когда к нам в магазин привозят туристов, они с удовольствием покупают наши товары, им нравится. Летом большую часть продукции мы продаем у себя в магазине, а также отдаём её с отсрочкой платежа в некоторые туристические фирмы. Ещё приезжают оптовики, закупают у нас в магазине и продают у себя – в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде...»

– рассказывает Нина Николаевна.

И всё же народно-художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство очень зависят от туристов. Если сезон не задался, то мастерам приходится нелегко. Поэтому очень важна поддержка государства.

«Мы - единственное в Карелии предприятие, которое вошло в федеральный список предприятий народно-художественных промыслов. Я не знаю, через какое игольное ушко туда нужно было проползти, чтобы доказать, что мы действительно предприятие народно-художественных промыслов. Там учитывается не только то, какие изделия мы выпускаем, но и та технология, по которой мы это делаем. А мы всё делаем по древней технологии, как это делали в прошлом веке. Мы атестовали нашу продукцию: был экспертный совет сначала при правительстве Республики Карелия, а потом экспертный совет минпромторга России. Наш статус по закону даёт нам право участвовать в государственных закупках без конкурса, без аукциона на любую сумму. У нас правительство Республики Карелия в прошлом году делало заказы для ветеранов и на День Республики. На сегодняшний день, конечно, немножко не хватает оборотных средств. Тогда мы идём за помощью в Корпорацию развития Республики Карелия или в Министерство экономического развития и промышленности РК»,

– рассказывает директор «Карельских узоров».

Для предприятий народно-художественных промыслов в Карелии работает программа субсидирования из республиканского бюджета. Возмещаются затраты на приобретение оборудования и расходных материалов, а также аренду помещений под производство. А вот вольным художникам декоративно-прикладного искусства труднее. Не каждая творческая личность способна стать предпринимателем, а статус субъекта МСП необходим для получения государственных субсидий.

«Те, кто зарегистрирован в качестве предпринимателей, участвуют в конкурсах. Вот Люба Малиновская, например, сейчас выиграла конкурс по социальным проектам. Ей скостили аренду и что-то ещё… Она взяла в штат ещё одного человека»,

– говорит Юлия Гущина.

Возможно, изменить ситуацию поможет закон о самозанятости, который гарантирует любому человеку – производителю товаров и услуг – максимально простую процедуру регистрации и сдачи отчётности.

Для тех, кто занимается народно-художественными промыслами и декоративно-прикладным искусством, особенно важно участие в выставках, где они могут представить свои изделия. Арендовать площади, оплатить проезд и проживание помогают в Корпорации развития Республики Карелия.

«Корпорация и Министерство культуры частично оплачивают нам выставки, В прошлом году мы впервые были представлены на выставке «Ладья». Это значимая выставка предприятий народно-художественных промыслов России и ближнего зарубежья. Мы там мощно выступили большим стендом с хорошим оформлением. Всё это оплачивала Корпорация»,

– говорит Нина Алехина.

У «Карельских узоров» недавно появился даже свой собственный музей. Его создание тоже было профинансировано по линии Корпорации развития Карелии.

«Мы сделали экспозицию от старины до сегодняшних дней. От полотенец ручной работы, которым по 200, по 300 лет, различных инструментов и до современных изделий. На День Республики к нам приходили гости, было много иностранцев и посетителей из России. Все в восторге от того, что они здесь увидели»,

– сообщила директор фабрики.

Выставки, музейные экспозиции и такие книги, как «Ремесленники Республики Карелия», – это то, что необходимо для популяризации уникального карельского наследия.

Наследия, у которого не только богатая история, но и большое будущее.