Гость северной столицы подарил Петрозаводску 20 саженцев липы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подарил Петрозаводску 20 саженцев липы. Деревья высадили на Санкт-Петербургской аллее, сообщили в мэрии города.

Один из последних пунктов рабочего визита в Петрозаводск Александра Беглова – дар Петрозаводску 20 саженцев липы. Их высадили на Санкт-Петербургской аллее, расположенной вдоль улицы Фридриха Энгельса. В акции по благоустройству участвовал губернатор Карелии Артур Парфенчиков и мэр столицы республики Владимир Любарский.

Ответным жестом был дар делегации Санкт-Петербурга саженца карельской березы от главы Петрозаводска. Фото: pxhere.