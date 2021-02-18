Госавтоинспекция взялась за пешеходов Петрозаводска

Как и было ранее заявлено, сотрудники дорожной полиции занялись пешеходами. Только за один день сотрудники ГИБДД вынесли постановления об административных правонарушениях, в отношении более чем двадцати человек, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска»

Каждый из них рисковал своей жизнью и здоровьем,

– говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, что с 16 по 26 февраля госавтоинспекция республики будет проводить профилактическое мероприятие «Пешеходы Карелии»



Фото из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»