25 мая 2020, 13:14
Голубоглазая женщина бесследно пропала в Петрозаводске
Полиция объявила в розыск Наталью Годоеву, которая ушла из дома на Кукковке, но обратно не вернулась
Петрозаводская полиция разыскивает пропавшую без вести Наталью Николаевну Годоеву, 1982 года рождения.
По сообщению полиции, 14 мая около 15 часов она ушла из дома в районе улицы Сортавальская в Петрозаводске. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 35-37 лет, рост 164 см, среднего телосложения, волосы прямые крашенные в светлый тон, глаза голубые.
Была одета: куртка зеленого цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета на маленьком каблуке, при себе была черная сумка.
Стражи порядка просят сообщать информацию о разыскиваемой по телефонам: +7(8142)73-92-40, +7-953-549-69-78, +7-953-534-25-72, +7-981-405-85-21 или 02.