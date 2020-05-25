Голубоглазая женщина бесследно пропала в Петрозаводске

Петрозаводская полиция разыскивает пропавшую без вести Наталью Николаевну Годоеву, 1982 года рождения.

По сообщению полиции, 14 мая около 15 часов она ушла из дома в районе улицы Сортавальская в Петрозаводске. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35-37 лет, рост 164 см, среднего телосложения, волосы прямые крашенные в светлый тон, глаза голубые.

Была одета: куртка зеленого цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета на маленьком каблуке, при себе была черная сумка.

Стражи порядка просят сообщать информацию о разыскиваемой по телефонам: +7(8142)73-92-40, +7-953-549-69-78, +7-953-534-25-72, +7-981-405-85-21 или 02.