09 февраля 2021, 11:09
Общество

Год карельских рун, или Что имеем — не храним

Подробности — в рубрике «Старый город» на телеканале «Ника Плюс»

Правительство республики объявило 2021 год «годом карельских рун» — с разными месячниками, декадами и прочими мероприятиями. Если это не будет сделано для галочки (как обычно бывает) — хорошо. Потому что тема важная.

Финны уже давно считают «Калевалу» своей — даже несмотря на то, что практически все руны, из которых Элиас Леннрот составил знаменитый эпос, были записаны в Карелии. А наша республика ведет себя в этом отношении очень уж скромно...

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