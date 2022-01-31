Гинцбург рассказал, когда начнется исследование вакцины для детей

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что исследования вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет начнутся в феврале. Центр получил разрешение на проведение клинических исследований.

«Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация»,

- сказал эксперт в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА Новости.

Ранее в России началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». По словам Гинцбурга, прививку сделали около десяти тысяч несовершеннолетних. Побочных эффектов у них не наблюдается. Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей. Партия вакцины для подростков также поступила в Карелию. По словам министра Михаила Охлопкова, Прививать подростков могут начать уже на этой неделе. (фото pixabay.com, KitzD66)