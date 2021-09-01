Гаджеты для ребенка: вред или польза

Обойтись сегодня без гаджетов невозможно: они прочно вошли в нашу жизнь. По большому счёту, у детей те же потребности, что и у взрослых: компьютеры и смартфоны позволяют общаться и получать информацию, а также развлекаться и самоутверждаться среди сверстников. Пусть даже выкладывая ролики на TikTok.

На что обратить внимание при пользовании гаджетами, как они влияют на развитие ребёнка, обсудим с экспертами МТС и психологом.

Многие родители практикуют использование гаджетов исключительно как отвлекающий манёвр. Они включают малышу мультфильмы, чтобы спокойно заниматься своими делами. Ребёнок переключается на яркую картинку, перестаёт капризничать и освобождает маме несколько минут.

В такой практике нет ничего плохого, если ребёнок не слишком мал и делаете вы это не часто. Но задача родителей — добиться одновременного и сбалансированного развития ребёнка в трёх направлениях: интеллекта, моторики и эмоций. Если будем развивать только интеллект — получим «ботаника», только эмоции — «истероида», только моторику — непоседу.

В первые два года жизни малышу особенно нужны не гаджеты, а больше внимания и времени, чтобы постигать окружающий мир и возможности своего тела. «Живого» общения никакой девайс заменить не сможет

- говорит детский психолог клиники МЕДСИ Инна Мальцева.

По мнению психолога, с двух-трёх лет ребёнку уже можно смотреть развивающие мультфильмы, но строго дозированно. Важно с ранних лет приучить малыша к тому, что мультфильмы ему включают не по требованию, а по определённому распорядку. Например, полчаса утром и полчаса после обеденного сна.

Не стоит превращать гаджет в няню, позволяя ребёнку часами смотреть мультики и заниматься в это время своими делами. Нужно помнить, что чрезмерное использование гаджетов детей не успокаивает, а, напротив, делает более возбуждёнными и даже агрессивными: так мозг реагирует на визуальный раздражитель. Если часто давать ребёнку гаджет, чтобы отвлечь или успокоить его, возникает обратный эффект — он становится более возбуждённым и раздражительным

- предупреждает детский психолог Инна Мальцева.

Когда покупать ребёнку первый смартфон?

В шесть-семь лет можно купить сыну или дочери мобильный телефон или смарт-часы — как раз в таком возрасте дети начинают ходить в школу и становятся более самостоятельными. В этом случае ребёнок получит пользу от гаджета:

он будет чувствовать себя более спокойно, зная, что всегда может связаться с родителями;

развивается ответственность — нужно следить, чтобы смартфон или планшет не разбился, не потерялся, вовремя заряжать его;

появляется атрибут «взрослости», и ребёнок чувствует себя более уверенным и самостоятельным.

Психолог Инна Мальцева советует:

Первый гаджет должен быть простым, чтобы ребёнок быстро освоился с ним. Достаточно самого базового набора функций. Дорогие устройства малышу вряд ли пригодятся

Может ли смартфон навредить ребёнку?

Контроль времени, проведённого за гаджетом, — это необходимость и обязанность родителей. Поэтому им следует научить ребёнка взаимодействовать со смартфоном таким образом, чтобы не переходить грань, когда реальный мир замещается виртуальным.

Взрослый, зависая в гаджете, осознаёт, что пытается отдохнуть, отвлечься, просматривая картинки или смешные видео в Instagram. Ребёнок же сам не в состоянии понять, почему он не может отказаться от телефона. И, если не установить правила пользования гаджетом, у него может сформироваться зависимость. А уже отсюда — тревожность из-за страха лишиться телефона, непонимание, чем себя занять, трудности в общении со сверстниками.

Но важно не запрещать гаджеты, а выработать чувство меры при пользовании ими. И здесь вся ответственность на нас, взрослых, — мы должны достичь понимания с ребёнком, объяснить ему, почему важно ограничивать время, проведённое с телефоном или планшетом.

Инна Мальцева, детский психолог клиники МЕДСИ, обращает внимание на то, что нельзя использовать гаджеты как вознаграждение: если ты себя хорошо ведёшь, получаешь больше времени на гаджеты. Так мы сами подсаживаем ребёнка на такое удовольствие, формируем у него зависимость.

Как привить правильное отношение к гаджетам?

Есть два действенных метода: общение, разъяснения и собственный пример. Пока ребёнок маленький, устанавливаем правила и чётко придерживаемся их, чтобы ребёнок воспринимал их как само собой разумеющееся. А с 7–8 лет разъясняем, в чём риски избыточного общения с гаджетами и какие могут быть последствия. На доступном для ребёнка языке нужно говорить об ответственности и опасностях так же, как мы рассказываем о неосторожном обращении с огнём, о вреде курения и наркотиков.

Сформировать правильное отношение к гаджетам трудно, если родители сами постоянно сидят в телефонах. Когда ребёнок видит, что папа все вечера проводит за компьютерными играми, а мама не выпускает из рук смартфон, вряд ли он будет выполнять требования, установленные взрослыми. Правила общения с гаджетами обязательны для всей семьи.

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