Фестиваль «Зимние фонтаны» открылся сегодня в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске открылся новый сезон «Зимние фонтаны».

Все - от мала до велика - спешили сделать первую отметку и повстречаться со старыми знакомыми, написал в своем аккаунте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«К радости участников, сегодня - первый снегопад. Желаю всем отличной погоды и успешного сезона!»

- написал руководитель региона.

Фестиваль продлится до 26 марта. Подведение итогов и розыгрыш призов состоятся 2 апреля. Символом фестиваля этого года стал ежик.

Фестивальный календарь насчитывает 30 мероприятий: празднование Нового года, Дня снега и Масленицы, мероприятия фестиваля KareliaSkiFest. Для участников фестиваля будет работать пункт проката лыжного инвентаря, точки питания. // фото скриншот видео со страницы главы РК