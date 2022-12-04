04 декабря 2022, 16:37
Фестиваль «Зимние фонтаны» открылся сегодня в Петрозаводске
Спортивный фестиваль, в котором около 30 различных мероприятий, продлится до 26 марта
Сегодня в Петрозаводске открылся новый сезон «Зимние фонтаны».
Все - от мала до велика - спешили сделать первую отметку и повстречаться со старыми знакомыми, написал в своем аккаунте глава Карелии Артур Парфенчиков.
«К радости участников, сегодня - первый снегопад. Желаю всем отличной погоды и успешного сезона!»
- написал руководитель региона.
Фестиваль продлится до 26 марта. Подведение итогов и розыгрыш призов состоятся 2 апреля. Символом фестиваля этого года стал ежик.
Фестивальный календарь насчитывает 30 мероприятий: празднование Нового года, Дня снега и Масленицы, мероприятия фестиваля KareliaSkiFest. Для участников фестиваля будет работать пункт проката лыжного инвентаря, точки питания. // фото скриншот видео со страницы главы РК