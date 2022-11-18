Еж стал символом фестиваля «Зимние фонтаны»

В этом году символом фестиваля «Зимние фонтаны» стал еж, сообщили в пресс-службе администрации карельской столицы. Его изображение украсит логотип праздника и сувениры.

32-й фестиваль откроется 4 декабря в Петрозаводске. Завершится фестиваль 26 марта. Подведение итогов сезона и розыгрыш призов состоятся 2 апреля. Регистрация участников начнется 28 ноября в начале трассы в рабочее время. Зарегистрироваться можно будет также 4 декабря.

Для участников запланировано 30 мероприятий: празднование Нового года, Дня снега и Масленицы, мероприятия фестиваля KareliaSkiFest.

В мэрии подчеркнули, что новый сезон откроют вне зависимости от того, будет ли снег. Если снега будет мало, то горожане выйдут на пешие прогулки.

Ограничение из-за погоды определено только для температуры воздуха – не ниже 22 градусов. Для участников фестиваля будет работать пункт проката инвентаря и точки питания. // фото: unsplash.com