Соревнования по самбо памяти Шегельмана пройдут в Петрозаводске

7 декабря в Петрозаводске пройдут всероссийские соревнования по самбо памяти заслуженного тренера России Ильи Романовича Шегельмана.

Состязаться будут студенческие команды. Крупный турнир будет проходить в Физкультурно-оздоровительном комплексе.

Старт поединков чемпионата лиги самбо и четвертого всероссийского фестиваля «Открытый мир самбо» среди учащихся профессиональных образовательных организаций в 10:00. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»