Facebook начал блокировать сообщения о пользе вакцинации

Социальная сеть Facebook стала блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от COVID-19, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на издание Politico.

Причиной таких санкций стал запрет на политическую рекламу в соцсети. Алгоритмы соцсети пометили рекламные посты в 110 различных сообществах как неприемлимые. Например, были удалены сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов.

В Facebook признали наличие проблемы. По данным «Дождя», соцсеть восстановила рекламу от двух сообществ, в том числе Центра по контролю и профилактике заболеваний. В Facebook заявили, что позволят рекламировать вакцину от коронавируса, в отличие от платных постов, касающихся других социальных проблем.

Соцсеть ввела запрет рекламы на политические и социальные темы незадолго до президентских выборов в США в 2020 году. Также соцсеть блокирует фейковые сообщения о коронавирусе. (фото liter.kz)