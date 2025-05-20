20 мая 2025, 21:09
Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Карелии
Водитель Mitsubishi L200 не выжил в ДТП в Кондопожском районе
фото стопкадр
Днем 20 мая в Кондопожском районе в ДТП погиб человек. Кадры с места трагедии показали в дорожной полиции.
На автодороге Кондопога-Горка водитель автомобиля Mitsubishi L200 не справился с управлением, пикап опрокинулся на крышу.
В этом ДТП не выжил водитель 1987 года рождения. Пассажиру 1982 года рождения оказали помощь. По факту произошедшего проводят проверку.
Накауне в Прионежском районе в столкновении двух легковых автомобилей погибла женщина-пассажир отечественного авто. А 17 мая в Петрозаводске легковой автомобиль намотало на столб, погиб один человек. В Кестеньге в этот день также в аварии погиб человек.