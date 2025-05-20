Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Карелии

Днем 20 мая в Кондопожском районе в ДТП погиб человек. Кадры с места трагедии показали в дорожной полиции.

На автодороге Кондопога-Горка водитель автомобиля Mitsubishi L200 не справился с управлением, пикап опрокинулся на крышу.

В этом ДТП не выжил водитель 1987 года рождения. Пассажиру 1982 года рождения оказали помощь. По факту произошедшего проводят проверку.

Накауне в Прионежском районе в столкновении двух легковых автомобилей погибла женщина-пассажир отечественного авто. А 17 мая в Петрозаводске легковой автомобиль намотало на столб, погиб один человек. В Кестеньге в этот день также в аварии погиб человек.