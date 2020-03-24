Энтузиасты из Петрозаводска поставили спектакль о Зимней войне

В преддверии восьмидесятилетней годовщины подписания договора о ненападении между Финляндией и Советским Союзом в Карелии прошли торжественные мероприятия, организованные авторами проекта «Незнаменитая война. Уроки мира» - петрозаводчанами Дмитрием Бобровым и Максимом Кайгородовым.

Инициативные горожане подготовили для земляков цикл разнообразных патриотических активностей - от выездных лекций и уроков в местах боев до поездок на мемориалы павшим советским и финским бойцам для возложения цветов. Одним из ключевых мероприятий проекта стала театрализованная лекция: так, группа энтузиастов из Петрозаводска поставила спектакль «Зимняя война. Белое/черное», который представила жителям районов республики, проехав от городов Северного Приладожья до Суоярви и Костомукши. Примечательно, что роли в постановке исполнили юные артисты творческой лаборатории Teatroom - петрозаводские школьники.

Корреспондент «Петрозаводск говорит» побеседовал с теми, кто принял участие в реализации масштабной идеи.

Экспонаты коллекции музея Raatteen Portti («Ворота на Раате»). Фото: Редакция

Итак, Зимняя война - война забытая, непопулярная, неизвестная. В канун 75-летнего юбилея Великой Победы, о спорной победе в короткой Советско-финляндской войне россияне предпочитают не вспоминать. А ведь чуть более чем за 3 месяца боев СССР понес колоссальные потери: погибли и пропали без вести более 126 тысяч советских солдат, еще 246 тысяч наших соотечественников были ранены.

Туристы, путешествующие по Карелии в поисках красивых пейзажей и эффектных фотографий, а зачастую и местные, не знают, что буквально ходят по костям - в большинстве районов республики расположены места кровопролитных боев. До перестройки Советско-финляндская война не упоминалась в учебниках, сегодняшние школьники знают о 105 днях жестоких сражений по нескольким абзацам, представляя «Талвисоту», как ее называют финны, скорее, местечковым конфликтом приграничных государств.

«Во время учебы в школе я ничего не знала о Зимней войне. В детстве слышала, как моя мама рассказывала о том, что деда забрали на фронт в марте 1940-го года с Урала, но через несколько дней вернули обратно, потому что война закончилась. Тема советско-финляндских отношений в 1939-1940 годах, бесспорно, сложная и до недавнего времени абсолютно закрытая»,

- рассказывает Елена Торговкина, историк и руководитель поискового отряда «Шера». Елена преподает в СОШ №2 Костомукши, вместе с учащимися которой и посетила спектакль «Зимняя война. Белое/черное» в качестве зрителя.

Максим Кайгородов, директор «Центра развития социального туризма» и соорганизатор «Незнаменитой войны» рассказал нашему корреспонденту о том, как возникла и была реализована идея проекта: «Организация «Центр развития социального туризма» была создана в 2017-м году: скоро мы будем отмечать трёхлетие. Я и Дмитрий Бобров вынашивали этот проект практически с момента возникновения Центра. Как историки по образованию, мы не смогли пройти мимо темы Зимней войны: оба отцы девятиклассниц и знаем, что в учебниках Советско-финляндской войне посвящен буквально один абзац. Поэтому и назвали наше совместное «детище» цитатой из стихотворения Александра Твардовского «Две строчки»: «Незнаменитая война. Уроки мира».

Максим Кайгородов. Фото: Редакция

В рамках идеи Леонидом Прокофьевым, Антоном Барышниковым и Ильей Соломещом была создана пьеса «Зимняя война. Белое/черное»; Илья также по совместительству являлся нашим историческим консультантом, а Леонид вместе со своей коллегой Еленой Политанской, руководителем творческой лаборатории Teatroom, занимался режиссурой.

Премьера спектакля состоялась 30 сентября 2019-го года в петрозаводском арт-пространстве Agriculture. После этого юные актеры дважды выступили на сцене Национального музея Карелии: пришло столько зрителей, что в зал даже пришлось вносить дополнительные стулья. Первая выездная премьера прошла в Питкяранте, после этого мы с труппой Teatroom посетили Суоярви, Сортавалу, Лахденпохью. Заключительный показ спектакля был организован 12 марта в Костомукше - специально приурочили эту дату к окончанию Советско-финляндской войны.

В рамках проекта «Незнаменитая война. Уроки мира» нашими силами были проведены выездные уроки для школьников и студентов, которые состоялись в Питкяранском районе Карелии: у мемориала «Крест скорби», в краеведческом музее имени Себина и на участке финской укрепленной позиции - линии «U», названной по имени ее конструктора Юрьё Уртона.

Кроме того, в сентябре прошлого года мы организовали у «Креста скорби» субботник, в котором приняли участие волонтеры. А 13 марта под руководством Дмитрия Боброва туда отправились школьники и студенты: ребята прослушали тематическую лекцию, возложили к монументу венки и посетили военно-исторический музей «Гора Филина», расположенный в городе Лахденпохья. Во всех наших мероприятиях поучаствовало около тысячи человек, из них приблизительно половина - школьники.

Возложение венков к мемориалу павшим бойцам. Фото: Редакция

Одно из направлений проекта - разработка и монтаж знаков туристской навигации на местах военных сражений. Так, благодаря полученному президентскому гранту, мы изготовили информационные доски - одна из них уже установлена у мемориала павшим солдатам в так называемой «Долине смерти», в ближайшее время откроем еще четыре у «Креста скорби».

Туристы, путешествующие по Карелии, практически не имеют никакой наглядной информации: хочется, чтобы люди, которые приезжают в республику, знали об истории этих мест, и мы активно работаем над этим. Профессиональные гиды, которые были приглашены к участию в наших мероприятиях, разработали тематические экскурсии по местам боевых действий. Ведь даже местные не всегда знают, что Колатсельга - это пограничный населенный пункт Карелии 1939-го года, и все, что располагается западнее, вошло в состав Карело-Финской ССР в результате Советско-финляндской войны.

Мы передали сценарий лекции-диспута «Зимняя война. Белое/черное» в ряд карельских ведомств и опубликовали в Сети для свободного использования: теперь поставить пьесу сможет любой желающий. А 16-го марта на «Радио России - Карелии» вышла в эфир радиопостановка, которую также можно найти в Интернете».

Экспонаты коллекции музея Raatteen Portti («Ворота на Раате»). Фото: Редакция

Елена Политанская, режиссер-постановщик, руководитель творческой лаборатории Teatroom на базе Детского театрального центра Петрозаводска: «Как и у любой театральной студии, у Teatroom плотный график занятий - мы с ребятами встречаемся четыре, пять, иногда даже шесть раз в неделю. Но к этой постановке подготовка была особенно интенсивной. Режиссерам, мне и Леониду Прокофьеву, дали непростое задание: нужно было поставить отчетный спектакль к концу сентября, а у старшеклассников только что закончились летние каникулы.

Мы сразу же приступили к работе, я под свою ответственность отпросила ребят из школы на неделю (в проекте участвуют 12 человек - большинство из них одиннадцатиклассники), и вот, закупив «сухой паек», мы с утра до вечера занимались в нашей творческой лаборатории. К участию в проекте был приглашен консультант Илья Соломещ - кандидат исторических наук, доцент кафедры стран Северной Европы института истории ПетрГУ. Илья не только читал лекции, но и общался с нами в формате диалога, отвечал на вопросы, которых было много, советовал книги и фильмы, для того, чтобы мы могли еще больше углубиться в тему.

Елена Политанская. Фото: Редакция

А вообще, в Teatroom всегда все начинается с мозгового штурма. Мы создаем все вместе: таков наш принцип работы с труппой. Нет привычной иерархии «режиссер» и «актер»: ребята могут отказаться от каких-то вещей, если они не «идут» - мы обсуждаем нюансы и приходим к общему решению.

Как все началось? Летом мне написал Леонид Прокофьев. Сказал: «Читай материалы о Советско-финляндской войне». Честно скажу, я никогда не работала с подобными идеями ранее. Это было что-то кардинально новое и, конечно же, сложное. Раньше я всегда побаивалась исторических тем - это зачастую спорно и неоднозначно, и отдавала предпочтение современности. Кстати, не так давно мы с Леонидом выпустили курс «Театр один»: мы четыре года занимались современным театром, создали «Mein Brecht» - это наша совместная серьезная работа, ей заинтересовался Институт имени Гёте.

Поначалу нам с ребятами было тяжело пробираться сквозь исторические дебри - все это изобилие специфической лексики и куча разнообразных фактов, которые нужно удержать в голове. Кроме того, в самом начале работы над постановкой у нас была огромная неопределённость: ведь не понятно, кто в итоге победил - русские или все же финны? Но все это определенно не про победу: как говорит Михаил Гольденберг, любая война - это двойка по истории.

Труппа творческой лаборатории Teatroom. Фото: Редакция

Визуальная часть постановки - заслуга Леонида Прокофьева. Однажды он пришел на репетицию и с порога спросил у ребят: «Все смотрели "Безумного Макса"?». Дети, конечно же, видели этот фильм. И тогда на сцене стала появляться вся эта эстетика киберпанка: сначала в спектакле были задействованы огромные очки-гогглы, потом мы нашли маскхалаты, напоминающие костюмы химзащиты.

Затем появился громкоговоритель и образы Пропагандиста, Нациста и Эксперта. Мы долго думали, как воплотить последний образ, предложенный драматургом, и в итоге остановились на необычном решении - наш Эксперт стал блогером-инфлюенсером со смартфоном в руках».

Новомодный гаджет среди печатных машинок и ящиков с патронами, поясняет юная актриса Teatroom Екатерина Мотылевская, это метафорическая отсылка к современности: «Все циклично, и если мы не будем обдумывать события прошлого сейчас, в век смартфонов и умных часов, вещи, прожитые поколениями до нас, все эти бесполезные войны, могут произойти снова».

Труппа творческой лаборатории Teatroom. Фото: Редакция

«Дальнейшая разработка музыкального сопровождения и пластики - это все мое», - рассказывает Елена. «Знаете, как «карусель» в Инстаграме. Фотография, ещё одна, а потом ты листаешь, раз - и получается движение. Вот это мы и пытались показать: солдата, который бежит по полю с гранатой. Долго думали, как передать атмосферу битвы, и поэтому возникла идея внедрить эту странную трясущуюся пластику, мерцающий свет фонаря, который периодически скользит по зрителям - на войне люди как будто превращаются в зомби, человеком здесь правят исключительно ненависть и жажда мести. В финале, когда все герои погибают, звучат две мелодии - финская «Njet, Molotoff» и советская «Принимай нас, Суоми-красавица».

Мы работали в постоянной коллаборации: что-то я в идеях Леонида меняла и дополняла, что-то Леонид исправлял у меня. Единого решения не было - все приходило к нам в процессе. Это был чистой воды эксперимент. Так, мы намеренно убирали у ребят игру. Первый месяц работы мы постоянно повторяли нашим актерам: «Не играй. Отпусти. Проще».

Участники проекта на фоне музея Raatteen Portti («Ворота на Раате»). Фото: Редакция

Почему же в итоге мы пришли к такому сложному, казалось бы, воплощению? Пожалуй, главная цель постановки - рассказать о событиях Зимней войны подросткам, привлечь их внимание, ведь об этом практически не говорят на школьных уроках истории.

В прошлом году я ставила Бродского и убедилась в том, что подростки обожают все непонятное и сложное. Чем больше необъяснимого в словах и действиях героев, тем больше их притягивает к себе происходящее на сцене.

У нас действительно много метафор. Генералы, которые играют игрушечными солдатиками на шахматной доске - этакие гулливеры, которые в самом начале нависают над сражением. Толпа, в которой никто не слышит криков солдата, замерзающего без шинели. Вот два генерала говорят о разнице в потерях, но на войне вся эта превратная арифметика не важна: там огромные цифры, здесь огромные цифры.

Мы живем в Карелии, здесь есть братские могилы, памятники войны, тематические музеи - а мы ничего, ничего об этом не знаем. После экскурсии по Питкярантскому району я поняла, что это была лучшая экскурсия из всех, которые я посещала. Я много где была, но так жутко от соприкосновения с прошлым мне ещё не было. Мы с детьми вспоминали прочитанное и просмотренное, пытались восстановить в памяти увиденные старые фотографии, представляли, что здесь происходило в годы войны…»

Фотография из коллекции музея Raatteen Portti («Ворота на Раате»).

Ирина Иванова, руководитель костомукшского театра «Родники» считает, что участники проекта взялись за сложную и неоднозначную тему. «Мы до сих пор не знаем, как смотреть на те события, вызывающие эмоции стыда и скорби; события болезненные для русских, карелов, финнов - людей разных национальностей. И то, что юные актеры дают возможность зрителям вспомнить о Зимней войне, прочувствовать и посмотреть на тот непростой, как для наших соотечественников, так и для финнов, период - это замечательно, они молодцы.

Я вышла из зрительного зала с мыслью о том, что восемьдесят лет - это слишком мало: с теми событиями нас разделяет совсем небольшой период. Очень быстро уходит молодость, очень быстро исчезает жизнь… Главная мысль, которую сегодня донесли до зрителей ребята, о том, что войну порождает ненависть, и ничто больше - ни поиски справедливости, ни выискивание виновных».

Одним из заключительных мероприятий проекта «Незнаменитая война. Уроки мира» стало посещение мемориалов памяти павших солдат, расположенных в коммуне Суомуссалми на территории Финляндии. Здесь с декабря 1939 года по январь 1940 года проходили ожесточенные бои между бойцами двух армий, в числе которых и печально известное сражение на Раатской дороге: в этой кровавой бойне потери советской армии исчисляются несколькими тысячами человек - убитых вражескими пулями и замерзших насмерть в холода.

Финны вспоминают, что и после окончания Зимней войны местные жители еще долго находили тела красноармейцев, которым уже не суждено было вернуться в родные места.

Монумент Sureva Venäjä («Скорбящая Россия») в Суомуссалми. Фото: Редакция

13 марта 2020-го года, спустя 80 лет после окончания боевых действий между СССР и Финляндией, представители общественных организаций Карелии возложили цветы к мемориалу Sureva Venäjä («Скорбящая Россия») и монументу Зимней войне. Последний представляет собой поле, покрытое природными плитами с высеченными именами погибших солдат, вне зависимости от их места рождения - будь то финны или представители многонационального СССР. Каждый камень символизирует воина, встретившего свою смерть в сражениях под Суомуссалми. В центре мемориального комплекса располагается монумент «Открытые объятия» - пантеон, увенчанный 105-ю колокольчиками в память о количестве дней «Талвисоты», олицетворяет боль утраты, скорбь и бессмысленность смерти во имя войны.

Монумент «Открытые объятия» в Суомуссалми. Фото: Редакция

Делегацию из Карелии радушно встретил директор военно-исторического музея Raatteen Portti («Ворота на Раате») Рейма Хаапойя. Здесь бережно хранится как военная техника, так предметы быта и личные вещи - обручальные кольца, написанные от руки письма, фотографии, принадлежащие солдатам обеих армий. Рейма рассказал о том, что его работа тесно связана с семейной историей: отец Хаапойя ушел на фронт в 1939-м году и участвовал в боях под Суомуссалми.

Униформа женской организации Lotta Svärd («Лотта Свярд») в музее Raatteen Portti («Ворота на Раате»). Фото: Редакция

Спустя восемьдесят лет у большинства наших соотечественников нет однозначных ответов на вопросы, кто прав и виноват: кто-то считает военное вторжение «большого брата» в маленькую Финляндию актом недопустимой агрессии, кто-то уверен, что несговорчивые финны, веками находившиеся под гнетом шведской экспансии и получившие относительную независимость при Александре II, и фактическую - при Ленине, в условиях надвигающейся мировой угрозы со стороны фашистской Германии, могли бы пойти на уступки и «потесниться».

Не даст их и спектакль, поставленный карельскими энтузиастами. «Зимняя война. Белое/Черное» - история не про поиски правды, которая у каждого народа останется своей, и не очередное переосмысление итогов. Она - о другом. Об ужасах войны, о необходимости толерантности и добрососедства и о том, как в нечеловеческих условиях кровавой бойни и могильного холода окопов не потерять то самое человеческое и остаться верным самому себе.