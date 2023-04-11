Электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения

Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.

Также Картаполов заявил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. При этом депутат отметил, что сейчас проведение мобилизации в России не планируется.

Напомним, Госдума планирует принять поправки в законодательство о едином реестре военнообязанных. В частности, наряду с бумажными повестками в России будут вручать электронные. Для уклонистов от службы в армии введут обеспечительные меры, в том числе, запрет на выезд за границу, запрет вождения транспорта, получения кредитов, оформления сделок с недвижимостью и т.д. // Фото: unsplash.com