Уклонистам от призыва запретят водить транспорт и выезжать из России

Госдума во вторник рассмотрит поправки в законодательство о едином реестре военнообязанных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по обороне Андрея Картаполова.

По словам парламентария, с помощью этих изменений будут исправлены недостатки в воинском учете, которые были выявлены в 2022 году.

«Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Потребуется создание единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными», - сказал депутат.

По словам Картаполова, в отношении уклонистов будут приниматься обеспечительные меры, в частности, запрет выезда из страны, запрет получения кредитов, продажи недвижимости, вождения транспорта и т.д.

«На тех, кто уклоняется [от срочной службы в Вооруженных силах РФ], будет наложен ряд обеспечительных мер. Если он делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. Если он это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата. В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны. Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и так далее», - отметил глава думского комитета.

Военнообязанный будет иметь право обжаловать введенные в отношении него меры в течение пяти дней. // Фото: freepik.com