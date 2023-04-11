Звезда «Особенностей национальной охоты» раскрыл размер своей пенсии

Актер Виктор Бычков, ставший звездой после роли егеря Кузьмича в «Особенностях национальной охоты», раскрыл размер своей пенсии. Артист заявил, что получает 12,5 тысячи рублей в месяц, его слова приводят «Аргументы и факты».

«Почему так? Не знаю… Должна быть прибавка как лауреату Госпремии РФ в области искусства, которую Владимир Путин вручал всей группе за фильм «Кукушка» Рогожкина, но эту ежемесячную прибавку не платят, если ты хоть день отработал в месяце – например, снялся в кино или телепередаче. Поэтому года три уже не получаю», - поделился актер.

Бычков при этом отметил, что работает с 14 лет. Сейчас артисту 68. // Фото «Петрозаводск говорит»