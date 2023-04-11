Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться

За последние сутки в России выявлены 5932 новых случая заражения коронавирусом. Заболеваемость снижается третий день подряд. Еще 38 пациентов умерли из-за ковида.

В Карелии зарегистрированы 75 новых инфицированных. В больницы доставлены 15 пациентов с Covid-19.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 397 642 человек. Общее число случаев заражения превысило 22,72 миллиона. // Фото: unsplash.com