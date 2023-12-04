Электричество будут отключать в Петрозаводске и в районах Карелии

На неделе с 4 по 10 декабря сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на объектах энергетики в Карелии. Об этом сообщили в паблике организации.

В связи с проведением работ ожидаются отключения электричества. В разные дни недели проблемы со светом ожидают жителей Петрозаводска, а также Прионежского, Пряжинского, Кондопожского, Кемского, Муезерского, Лахденпохского, Сегежского, Олонецкого и Лоухского районов. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят извинения жителям республики за возможные неудобства. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev