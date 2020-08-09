Эксперт сравнил новый смертельный вирус и COVID-19

В Китае зафиксирован новый вирус SFTS, передающийся через клещей. Накануне сообщалось о 60 заболевших и семерых жертвах.

Ответить на вопрос о том, насколько опасная новая зараза, попытался доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин. В беседе с изданием Ura.ru эксперт высказал мнение, что наиболее опасным станет сочетание коронавируса и гриппа, нежели новая инфекция, о которой практически ничего не известно.

«Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но, думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно», - предположил Митрохин.

Специалист надеется, что в ближайшие дни у экспертов будет больше данных о SFTS, чтобы успеть оценить скорость распространения лихорадки. Он предположил, что новый вирус «будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус».