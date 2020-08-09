Сервис для взаимодействия детей, родителей и школ запустят в России

Новый сервис, который призван облегчить взаимодействие детей и родителей с образовательными организациями, заработает в России.

О запуске государственной информационной платформы «Моя школа» в интервью с «Российской газетой» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Сервис создается в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

По словам министра, платформа создаст условия, чтобы дети и родители смогли оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы с учителем, школой и всей системой образования. По словам Кравцова, сервис откроет пользователям доступ к сведениям о приеме в детские сады и школы, успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, записи в кружки и к другим данным.

Основные услуги будут выводиться в раздел «Мое образование» на портале госуслуг.