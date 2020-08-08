Россиянам подсказали, в каких сферах можно быстро найти подработку

Эксперты Института прогрессивного образования перечислили сферы труда и профессии, представителям которых легче найти себе подработку. Рейтинг специалистов представило издание RT.

Как считают специалисты, быстро найти подработку можно в области электронной торговли. Наиболее востребованы оператор кол-центра, онлайн-консультант, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов.

Также быстро найти работу смогут провизоры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы. Аналитики заметили, что много предложений представлено для тех, кто работает в интернете, в том числе в сфере онлайн-образования. Как считают специалисты, это дает возможность найти дополнительный заработок онлайн-репетиторам, аналитикам, контент-менеджерам, менеджерам по продажам и продвижению образовательных проектов, составителям рефератов и курсовых, модераторам форумов или групп в соцсетях.

Эксперты считают, что по-прежнему не хватает сотрудников в сфере логистики и дистрибуции. Много предложений есть для курьеров, грузчиков, менеджеров, кладовщиков, водителей и таксистов. Также наблюдается спрос на специалистов в сфере уборки и дезинфекции помещений. Востребованы и работники сферы услуг - строители, ремонтники, работники коммунальных служб и няни.