Эксперт: цены на деревянные дома упали до себестоимости

Деревянные дома подешевели в России в условиях ограничения экспорта пиломатериала. Цены на продукцию почти приблизились к себестоимости, из-за этого с начала лета идет рост спроса на внутреннем рынке.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сопредседателя правления Ассоциации деревянного домостроения Юлию Юрлову, цены на деревянные дома зависят от экспорта пиломатериала и внутренней покупательской способности. С начала года стоимость снизилась в среднем на 10-15%, вернувшись к значениям апреля-мая прошлого года

Предпосылок к дальнейшему снижению мы не видим, так как нынешняя цена доски в 13-17 тысяч рублей за кубометр достигла условного дна; поставщики не будут продавать товар ниже себестоимости,

— сказала Юрлова.

По словам эксперта, с марта спрос на деревянные дома в России сократился на 20-30% по сравнению с обычными значениями. Причина — общая экономическая неопределенность. Очередь на изготовление домов в зависимости от завода составляет один-два месяца, хотя обычно в это время она достигала трех-четырех месяцев, пояснила Юрлова.

— Тем не менее в течение последних полутора месяцев наблюдается возврат интереса к строительству деревянных домов. Надеемся, что положительное влияние также окажут льготные ипотечные ставки на индивидуальное жилищное строительство", - подчеркнула собеседница агентства.