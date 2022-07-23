23 июля 2022, 11:56
Эксперт: иномарок в России хватит на 3-6 месяцев
Запасы автомобилей западных брендов заканчиваются, но на смену им приходит продукция из Китая
Запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев, они подходят к концу. Об этом сообщает “Лента” со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.
— Это факт, который остается фактом: на сегодняшний день запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. По разным прогнозам, запаса хватит на 3-6 месяцев. Мы остались без тех авто, к которым привыкли», — заявляет эксперт.
Моржаретто напомнил, что с марта многие российских предприятия иностранных компаний приостановили работу, зарубежные автомобили практические не поставляются. При этом он подчеркнул, что продукцию других производителей активно замещает Китай. Кроме того, в Калининграде продолжают собирать корейские машины.