Два новых арт-объекта украсили улицы Петрозаводска

К вековому юбилею Карелии улицы Петрозаводска украсили новые арт-объекты. Автором скульптур выступил художник Владимир Зорин.

Так, в сквере Кукольный театр появилась скульптура «Расставим точки над А». А арт-объект «Мишка» установили возле дома №24 на проспекте Ленина. Ранее парк онежской набережной украсил объект «Код леса», выполненный Зориным.

Подробнее о том, какие еще скульптуры появятся на городских улицах – здесь и здесь.

Фото: паблик «Мастерская Зориных»