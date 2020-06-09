Автор скульптуры «Карельские ФишКи» рассказал о будущем арт-объекте

Автор скульптуры «Карельские ФишКи» рассказал об арт-объекте, который вскоре появится на Онежской набережной, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

Четырехметровые водоросли с плывущими среди них рыбами, медведь и смартфон-фоторамка – такие арт-объекты начали устанавливать на улицах Петрозаводска.

Съемочная группа телеканала «Сампо ТВ 360» посмотрела на уже готовые скульптуры на Онежской набережной, а также побывала в кузнице, где художники Александр Ким и Алексей Лебедев при поддержке Ильи Аммалайнена делают самый большой арт-объект.

Как мы сообщали ранее, к столетнему юбилею республики на улицах Петрозаводска установят восемь арт-объектов. Арт-объекты, авторами которых выступили Александр Ким, Владимир Зорин и Александр Савельев, должны установить к середине июня.