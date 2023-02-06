Два автомобиля жестко столкнулись утром в Петрозаводске

Сегодня в 8:22 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, на большой скорости ехавший прямо по проспекту, врезался в машину, выполнявшую левый поворот. После аварии второй автомобиль отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Те успели отскочить.

В результате происшествия транспортные средства получили значительные повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink