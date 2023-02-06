Пожарные эвакуировали людей из пылавшей пятиэтажки в Петрозаводске

На исходе пятницы в 22 часа на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на Ключевском шоссе. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Через пять минут первые пожарные расчеты уже были на месте происшествия, и специалисты, не мешкая, приступили к спасению людей. Используя средства индивидуальной защиты органов дыхания, из горящего дома пожарные эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей. Когда жизням людей ничего не угрожало, пожарные за короткое время справились с огнем.

В результате ЧП в квартире, где произошел пожар, огнем была повреждена одна комната на площади 16 квадратных метров. Сейчас по данному инциденту проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит выяснить причину произошедшего. // Фото «Петрозаводск говорит»