06 июня 2022, 19:28
Дуб Петра Великого высадили на острове Кижи
Вслед за Петрозаводском саженец от знаменитого дерева появился и в Кижах
Саженец, выращенный сотрудниками Русского музея в Петербурге, высадили в Кижах. Это трехлетний дубок из желудя дерева, которое посадил лично Петр I, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Кижи».
На остров его привезли петербургские музейщики и передали карельским коллегам. Номер дуба в Кижах – 333. Ранее три таких саженца появились в Петрозаводске.
В год 350-летия Петра Великого во всех связанных с ним местах в России высадят 350 дубов.
Петр I в свое время посадил много дубовых рощ и под страхом смерти запретил их вырубать. // Фото: музей-заповедник «Кижи»