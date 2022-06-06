Дуб Петра Великого высадили на острове Кижи

Саженец, выращенный сотрудниками Русского музея в Петербурге, высадили в Кижах. Это трехлетний дубок из желудя дерева, которое посадил лично Петр I, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Кижи».

На остров его привезли петербургские музейщики и передали карельским коллегам. Номер дуба в Кижах – 333. Ранее три таких саженца появились в Петрозаводске.

В год 350-летия Петра Великого во всех связанных с ним местах в России высадят 350 дубов.

Петр I в свое время посадил много дубовых рощ и под страхом смерти запретил их вырубать. // Фото: музей-заповедник «Кижи»