18 сентября 2025, 11:36
Дорожная рейка еле уместилась в яму на дороге в Карелии
Дефект асфальта на одной из улиц поражает размерами
фото прокуратура РК
В Сегежском округе прокуратура и ГАИ проверили местные дороги.
На одной из улиц в яму на асфальте с трудом поместилась дорожная рейка, которой сотрудник ДПС проверял размеры дефекта.
В надзорном органе сообщили, что были выявлены нарушения закона в части содержания и эксплуатации дорог.
У местных жителей теперь вся надежда на прокуратуру в том, чтобы ям на дорогах стало меньше.