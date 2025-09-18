Дорожная рейка еле уместилась в яму на дороге в Карелии

В Сегежском округе прокуратура и ГАИ проверили местные дороги.

На одной из улиц в яму на асфальте с трудом поместилась дорожная рейка, которой сотрудник ДПС проверял размеры дефекта.

В надзорном органе сообщили, что были выявлены нарушения закона в части содержания и эксплуатации дорог.

У местных жителей теперь вся надежда на прокуратуру в том, чтобы ям на дорогах стало меньше.