Дом с обвалившейся на автомобиль стеной проверяет управляющая компания

Ответственная за дом № 49/2 по улице Зайцева в Петрозаводске управляющая компания проводит обследование здания. С него ранее прямо на припаркованный автомобиль рухнула облицовка.

Инцидент произошел 19 мая и попал на видео. Управляющую организацию могут оштрафовать, сообщили в Госкомитете Карелии по жилнадзору. Но прежде нужно понять, виновата ли УК в том, что произошло.

До ЧП она предлагала жильцам дома провести общее собрание, чтобы рассмотреть вопрос о ремонте фасада.

В Госкомитете отметили, что автомобиль был припаркован в неположенном месте, то есть ближе, чем в 10 метрах от стены дома. У машины в итоге разбито заднее стекло. // фото: скриншот видео Sampo.ru