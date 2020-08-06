06 августа 2020, 20:58
Для 50-летних петрозаводчан организуют бесплатные фитнес-тренировки
Количество участников ограничено, а первое занятие состоится 10 августа
50-летних жителей Петрозаводска решили привлечь к занятиям спортом. В карельской столице стартовал проект «Спорт 50+». Первая тренировка запланирована на 10 августа.
Фитнес-тренировки для тех, кому уже исполнилось 50 и тех, кто перешагнул эту отметку, будут проводиться бесплатно. Количество человек в группе ограничено – всего девять. Чтобы попасть в спортивную группу 50+ нужно будет предварительно записаться. Сделать это можно в будни с 14 часов до 21, в выходные с 11 до 19 по телефону: 77-03-37.
Занятия будут проходить в спортивном зале Fitness Hall на улице Белорусская, 17, по понедельникам и четвергам с 16:30 до 17:30.
Фото: arbuztoday.ru