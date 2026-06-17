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18 июня 2026
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Рыбалка и охота

Диких зверей посчитали в Карелии и установили лимиты для охотников

Для охотников установили лимиты и квоты на добычу барсуков, медведей и лосей
деревья
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Минприроды Карелии определило квоты на добычу диких зверей. Специалисты провели государственную экологическую экспертизу материалов учета численности животных и определили лимиты и квоты добычи животных.

С 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года в Карелии охотникам разрешили добыть 1235 лосей, 870 медведей, 83 барсуков. Правила действуют везде, кроме федеральных заповедников и заказников.

Проект о лимитах и квотах на добычу медведя и барсука карельские министерство направило на утверждение. Когда документ опубликуют, начнут принимать заявления от охотников. Если количество желающих превысит квоту, то разрешения распределят путем жеребьевки.

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