Девушку убили на Невском проспекте в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга убита девушка, ее задушили. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

По данным СК, труп девушки был найден в комнате апарт-отеля на Невском проспекте 30 ноября. На теле имелись признаки асфиксии. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний мужчина.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Выясняются обстоятельства трагедии.

