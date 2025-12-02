02 декабря 2025, 11:41
Девушку убили на Невском проспекте в Петербурге
Следственный комитет изучает обстоятельства расправы над девушкой в центре Северной столицы
Фото: freepik
В центре Санкт-Петербурга убита девушка, ее задушили. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.
По данным СК, труп девушки был найден в комнате апарт-отеля на Невском проспекте 30 ноября. На теле имелись признаки асфиксии. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний мужчина.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось о том, что другую девушку объявили в розыск в Петрозаводске.