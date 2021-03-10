Девушка-подросток пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Яны Староверовой 2005 года рождения. Местонахождение девушки неизвестно с 9 марта, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На вид пропавшей 15-18 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые. Была одета в синюю куртку, светлый свитер, черные джинсы, серые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о судьбе ребенка, просят незамедлительно звонить по телефону 89814020614.