Девочка умерла на праздновании дня рождения в российском городе

В Красноярске ученица девятого класса одной из местных гимназий пошла на празднование дня рождения и умерла. Девочка могла отравиться наркотиками, сообщает издание ngs24.ru.

По данным источника, на месте гибели подростка обнаружили пакет с остатками белого вещества внутри.

Смерть гимназистки подтвердили в Следственном комитете. Отмечается, что криминальной составляющей в гибели ребенка нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить точную причину смерти девятиклассницы. // Фото: unsplash.com