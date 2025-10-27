Детсад, пансионат и жилые дома остались без воды в Петрозаводске

Сегодня в 10:30 в Петрозаводске произошло отключение холодной воды в ряде зданий. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без ресурса остались детский сад №17, пансионат для пожилых людей на улице Державина, а также другие дома на улицах Правды, Промышленной, Чернышевского, Коммунистов и Державина.

Причиной отключения стали плановые работы на централизованных сетях. Ориентировочно воды не будет до 20 часов.

