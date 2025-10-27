Девочка дважды тяжело травмировала позвоночник в Петрозаводске

В Петрозаводске суд рассмотрел дело о взыскании с одной из школ компенсации в пользу 11-летней девочки, получившей тяжелую травму на уроке физкультуры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, в июле 2023 года во время отдыха в батутном центре ребенок получил компрессионный перелом грудных позвонков. Девочка проходила длительную реабилитацию и весь следующий учебный год находилась на домашнем обучении.

В новом учебном году школьница была освобождена от занятий физкультурой. Из-за недоработки сотрудников учебного заведения девочку допустили до уроков физкультуры. На одном из занятий при выполнении кувырка ребенок повторно получил травму позвоночника. Девочка вновь была вынуждена проходить длительное лечение и реабилитацию, что причинило ей серьезные страдания, в том числе и моральные.

Суд взыскал со школы компенсацию в пользу ребенка в размере 400 тысяч рублей. Если таких денег у образовательного учреждения не окажется, отвечать придется его учредителю - мэрии Петрозаводска.

