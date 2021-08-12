Дети войны в Карелии получат по 1000 рублей без подачи заявлений

Правительство Карелии утвердило порядок выплаты, которую получат дети войны в соответствии с принятым в июне текущего года законом. В пресс-службе сообщили, что заявлений людям подавать не придется.

Деньги в сумме 1000 рублей должны выплатить более чем 35 тысячам граждан РФ, родившимся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно на территории Союза Советских Социалистических Республик. Эти люди должны постоянно проживать на территории Карелии.

Перечисление единовременной выплаты планируется в августе-сентябре через отделения почтовой связи по месту жительства или банки.

Беззаявительный характер носит также оформление удостоверения «Дети войны в Республике Карелия» и нагрудного знака «Дети войны в Республике Карелия».

Чтобы их получить, нужно предъявить удостоверяющий личность документ. Пока что идет процедура согласования макета знака с представителями общественных ветеранских организаций региона. // Фото: snd63/Pixabay