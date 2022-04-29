Дети войны в Карелии получат единовременную выплату к 9 Мая

Дети войны в Карелии получат единовременную выплату к Дню Победы. Для этого им не придется подавать заявление, деньги начислят автоматически, сообщили в Минсоцзащиты РК.

На заседании оргкомитета «Победа» министр соцзащиты региона Ольга Соколова напомнила, что средства выделены из резервного фонда правительства РК по распоряжению губернатора.

Единовременную выплату направят детям войны в течение мая и июня. Деньги придут тем способом, которым они получают иную социальную поддержку, то есть на банковские счета или через почту.

Напомним, закон о статусе детей войны и мерах поддержки для них приняли в Карелии в минувшем году. Статус присваивают жителям республики, которые застали Вторую мировую войну несовершеннолетними, то есть родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Порядка 31 тысячи человек уже получили установленную законом поддержку в прошлом году.

На заседании оргкомитета также вручили удостоверения и нагрудные знаки «Дети войны». Их уже получили около 80 процентов граждан, имеющих соответствующий статус. Остальным их постараются выдать до 9 мая. // Фото: Минсоцзащиты Карелии