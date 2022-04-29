29 апреля 2022, 10:43
Участок «Колы» закрыли из-за взрывных работ
На автодороге перекрыто движение для всех видов транспорта
В пятницу, 29 апреля, на участке с 10 по 11 км дороги А-137 «Автодорога Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия» будет закрыто движение для всех видов транспорта.
Ограничения будут действовать с 10:00 до 12:00, сообщили в ГИБДД Карелии, ссылаясь на информацию ФКУ Упрдор «Кола».
Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и не создавать аварийных ситуаций. // Фото: ГИБДД Карелии