Участок «Колы» закрыли из-за взрывных работ

В пятницу, 29 апреля, на участке с 10 по 11 км дороги А-137 «Автодорога Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия» будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 12:00, сообщили в ГИБДД Карелии, ссылаясь на информацию ФКУ Упрдор «Кола».

Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и не создавать аварийных ситуаций. // Фото: ГИБДД Карелии