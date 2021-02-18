Детей из Карелии приглашают бесплатно отдохнуть в Краснодарском крае

Маленьких жителей Карелии приглашают бесплатно отдохнуть в детском центре «Смена» в Краснодарском крае. В этом году детей приглашают на пять разных смен. Они продлятся с 18 июня по 28 декабря. Всего «Смену», которая находится в Анапе, в селе Сукко, смогут посетить 52 карельских ученика, сообщили в правительстве республики.

Так, десять путевок выделено на смену №7 «ТехноЛидер» с 29 мая по 18 июня; еще по десять на смены №9 «#МастерскаяЛидеров» с 14 июля по 3 августа 2021 года – 10 путевок; №15 «Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры» с 10 по 23 ноября; №17 «ТехноЛидер» с 15 по 28 декабря. Двенадцать путевок на смену №12 «Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» с 6 по 26 сентября.

Оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопровождения в пути осуществляется за счет родителей или законных представителей.

Формы заявлений, перечень документов и контакты можно найти на сайте Центра диагностики и консультирования. (фото kidpassage.com)