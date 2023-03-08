Десятки рыбаков оказались на отколовшихся льдинах в Финском заливе

Утром 8 марта в Финском заливе в передрягу попали около 50 рыбаков. Об этом сообщает 47news.

Десятки любителей подледного лова оказались на отколовшихся льдинах. Операцию по их спасению начали сотрудники МЧС.

К терпящим бедствие людям выехали суда на воздушной подушке, в воздух поднят вертолет Ми-8. Всего в операции задействованы шесть единиц техники и 14 человек личного состава. // Фото: freepik.com