Дерево рухнуло на автомобиль в Петрозаводске

В Петрозаводске дерево упало на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на улице Советской, сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Кому-то не повезло.. Советская, 7»,

- написал сделавший фотографию очевидец. Характер повреждений, полученных транспортным средством, непонятен.

Напомним, в столице Карелии ищут неадекватного мужчину, повредившего ранним утром 27 августа автомобиль на улице Антикайнена. Человек с трудом шел по улице и решил напасть на припаркованную машину, инцидент попал на видео. // Фото: unsplash.com / Jan Huber, vk.com/dtpptz