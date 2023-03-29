День кока-колы, остановка Ниагары и рождение «Анны Карениной»

— 29 марта — день рождения Кока-Колы. 137 лет назад, в 1886 г., фармацевт Джон Стит Пембертон из Атланты (США), пытаясь найти средство от головной боли, создал рецепт напитка, в состав которого входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон, друг и партнер Джона Пембертона;

— 1855 лет назад, в 168 г., вышел единственный сохранившийся номер древнеримской газеты «Акта попули романи диурна» («Ежедневные деяния римского народа»). Газета представляла собой деревянную доску, на которой записывались происшедшие за день события;

— 200 лет назад, в 1823 г., в Николаеве заложен первый русский паровой военный корабль «Метеор» —первый боевой пароход российского Военно-Морского Флота и первое вооруженное паровое судно на Черном море, приспособленное не только для вспомогательных работ, но и для боевых действий;

— 175 лет назад, в 1848 г., Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов, потому что на реке Ниагара образовались ледяные заторы;

— 150 лет назад, в 1873 г., Лев Николаевич Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». Жена писателя и его старший сын Сергей вспоминали, что тем утром Толстой случайно заглянул в томик Пушкина и прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу...». «Вот как надо писать!» — воскликнул Толстой. В тот же день вечером писатель принес жене рукописный листок, на котором имелась хрестоматийная ныне фраза:«Все смешалось в доме Облонских». Хотя в окончательной редакции романа она стала второй, а не первой, уступив место «всем счастливым семьям»...

— 105 лет назад, в 1918 г., родилась российская авиапочта. Для перевозки почты были выделены четыре гидроплана. Регулярная доставка авиапочты началась спустя пять лет в 1923 году;

— 105 лет назад, в 1918 году, началось вторжение белофиннов на территорию Карелии;

— 85 лет назад, в 1938 году, организовано Петрозаводское музыкальное училище (ныне — Петрозаводский музыкальный колледж имени К. Э. Раутио). Здание музыкального училища - объект историко-культурного наследия города Петрозаводска;

— 75 лет со дня рождения Галины Станиславовны Носовой, акушера-гинеколога, заслуженного врача РК.