Дачников предупредили, в каком случае их могут оштрафовать за туалет

За неправильный туалет на дачном участке может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

Туалетная кабинка должна быть оснащена герметичным баком. Туалет должен быть расположен не менее чем в 12 метрах от других построек, 8 метрах от колодца или скважины и 2 метрах от забора. За нарушение дачников могут наказать рублем или потребовать демонтировать туалет.

Наказать могут и за другие нарушения. Например, захват земли. Занятый участок не только нужно будет освободить, но и заплатить муниципалитету арендную плату. При землепользовании нужно сохранять плодородный слой почвы. Нужно регулярно вспахивать, удалять сорняки и сухостои. Если этого не делать, могут оштрафовать от 500 до 5000 рублей.

Могут оштрафовать за свалку с бытовыми отходами, мойку автомобиля. Также регламентируется разведение огня на даче или установка мангала. // фото unsplash.com