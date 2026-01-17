Что за восьмиконечная звезда на гербе Карелии, рассказали на выставке

В Петрозаводске в Музее изобразительных искусств РК ровно 20 лет назад открылась персональная выставка Юрия Нивина, заслуженного врача Карелии и автора дизайна государственной символики нашей республики.

«Три жены, - признавался Юрий Нивин. – Первая – медицина, вторая – творчество, и третья – моя супруга. И ни одной из них я не изменяю».

Как ему удавалось совмещать работу врача и художника – это стало профессиональным секретом автора выставки. Он объяснил это так – хочется пробовать что-то новое. Причем, такое новое, которое остается в истории.

В 60-х годах, когда появилась потребность показать нашу республику за рубежом, Юрий Нивин разработал так называемый «карельский стиль», который стал узнаваемым во многих странах. В 90-х, когда поменялся статус республики, Юрий стал автором государственной символики Карелии. «Герб не должен нести политической окраски, и герб не подвержен изменению, в зависимости от идеологии и времени. Такие были поставлены задачи», - пояснил он принципы своей работы над изображением.

На разработку герба ушло два года. Геральдика, по словам специалистов, одно из самых сложных искусств – она требует кропотливого труда и изучения истории. Здесь имеет значение все – любой цвет и каждый символ. Например, восьмиконечная звезда появилась на гербе Карелии вовсе не для красоты: «Светило, астральный знак, символ счастья, символ будущего, поэтому знак использован. И он встречается на 80% карельской и вепсской вышивки».

За 45 лет творческой жизни Юрий Нивин освоил технику работы с деревом и металлом, попробовал себя и в фотографии. Во всем он пытался увидеть красоту. Потому что земная красота – будь то цветок или женщина – всегда гармонична, считал автор. А потому – вечна.

...

Работники таможни Карелии рассказали об итогах своей работы в 2005 году, который для них был удачным. По словам руководства, в бюджет России наша таможня перечислила более 900 миллионов рублей. Выполнив таким образом план на 102%. Кроме того, таможенники посвятили тот год внедрению новых информационных технологий. Таких, как «Аист-М» - эта система значительно упростила оформление таможенных деклараций. «Фактически мы в прошлом году завершили перевод всех таможеных постов на эту систему. Благодаря ей мы сможем во втором квартале 2006 года перейти на электронное декларирование», - обещал Алексей Накрошаев, который тогда был начальником Петрозаводской таможни.

А среди основных нарушений таможенных правил – неправильное оформление деклараций на лесоматериалы, автомобили, бытовую технику и сотовые телефоны. Незаконная продажа последних стала тогда популярным и выгодным бизнесом.

«Допустим, продается по документам Нокиа, а внутри Самсунг устаревшей модели. Или мы проверяли декларации в 2005 году, а декларация была 2002 года», - пояснил Алексей Накрошаев. Говорили на встрече с журналистами и о любимом народом таможенном конфискате. Оказалось, петрозаводская таможня к продаже этих, якобы, где-то конфискованных вещей, не имела никакого отношения. По словам руководства таможни, в этой ситуации давно пора разобраться милиции: «Таможня не имеет никакого отношения к этим «Конфискатам» (в городе даже был магазин с таким названием – прим.ред.). С 2002 года согласно Кодексу, о конфискации принимают решения судьи, а не мы. Дальнейший механизм идет через службу судебных приставов и Рос.фонд федерального имущества. Все!»

В планах петрозаводской таможни на 2006 год было создание нового компьютерного класса, где собирались обучать работников таможни и учащихся профильных кадетских классов.

