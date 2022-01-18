18 января 2022, 16:12
Четверо пьяных на Кубани похитили и пытали полицейского с другом
Беседа с нетрезвыми жителями Краснодарского края для стража порядка и его знакомого закончилась в больнице
Сотрудник полиции и его товарищ пострадали от рук четверых пьяных злоумышленников. Дикая история произошла в Краснодарском крае, пишут «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.
Полицейский с товарищем случайно увидели пьяную компанию. Беседа с нетрезвыми мужчинами закончилась нетрадиционно: стража порядка и его приятеля увезли в лес, там раздели и стали пытать.
Сотрудника правоохранительных органов, в частности, заставляли переплывать ледяную реку. В результате обе жертвы агрессоров оказались в больнице.
У полицейского проломлена голова, он в тяжелом состоянии. Его товарищу пришлось ампутировать пальцы. Троих подозреваемых в издевательствах задержали, четвертого пока ищут. // Фото: uldelo.ru