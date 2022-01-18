Четверо пьяных на Кубани похитили и пытали полицейского с другом

Сотрудник полиции и его товарищ пострадали от рук четверых пьяных злоумышленников. Дикая история произошла в Краснодарском крае, пишут «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

Полицейский с товарищем случайно увидели пьяную компанию. Беседа с нетрезвыми мужчинами закончилась нетрадиционно: стража порядка и его приятеля увезли в лес, там раздели и стали пытать.

Сотрудника правоохранительных органов, в частности, заставляли переплывать ледяную реку. В результате обе жертвы агрессоров оказались в больнице.

У полицейского проломлена голова, он в тяжелом состоянии. Его товарищу пришлось ампутировать пальцы. Троих подозреваемых в издевательствах задержали, четвертого пока ищут. // Фото: uldelo.ru