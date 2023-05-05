Чемпионат и первенство Карелии по нардам пройдут в Петрозаводске

В конце мая в Петрозаводске пройдут чемпионат и первенство Карелии по нардам - это первое официальное мероприятие среди федераций страны. О турнире по нардам сообщил в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский.

Ожидается приезд президента федерации нард России, авторитетной судейской бригады. Состязания могут собрать около 50 спортсменов и до 400 гостей.

В Ростове-на-Дону проходит чемпионат страны по нардам. В турнире участвует петрозаводчанин Анатолий Красилов. В марте он стал вторым на чемпионате страны по нардам, уступив победу Светлане Григорьевой. // фото unsplash.com