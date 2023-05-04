В Петрозаводске обучат инструкторов по скандинавской ходьбе

Специалист Центра спортивной подготовки проведет обучение инструкторов по скандинавской ходьбе в Петрозаводске. Организаторы приглашают всех желающих стать инструкторами в своих населенных пунктах (особенно в небольших).



Обучение состоится в рамках проекта "Спорт 50+. Здоровье и долголетие", который реализует Центр развития спорта и творчества «Достижение».

Специалист Центра спортивной подготовки Елена Есина проведет онлайн-занятия, а также двухдневный семинар в Петрозаводске. Проживание, проезд и питание оплатят организаторы, то есть участие бесплатное.

Подать заявку могут все желающие независимо от пола, возраста, но приоритет будет отдаваться представителям районов Карелии.

Заполнить анкету (подать заявку) можно до 20 мая. // Фото: freepik.com.