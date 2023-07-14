Чье небо краше?

Ежегодно в селе Крошнозеро проходит конкурс фотографий «Закаты Крошозера». Крошнозерцы по праву могут назвать прекрасное природное явление гордостью села и с удовольствием его фотографируют. Более того, они состязаются между собой в красоте снимков в соцсети. Любители фотосъемок размещают на своей страничке фотографии с хештегом #закатыкрошнозеро2023, затем путем голосования определяется лучший кадр.

«Возможно, кому-нибудь из вас приходилось наблюдать причудливую игру красок неба над озером Крошнозеро. Небосвод в утренние и вечерние часы удивят любого своими неповторимыми цветами. Темно-серые тучи, которые угрюмо висят над озером, способны лишь добавить неповторимость красочной картине. В это волшебное время закаты не снимает только ленивый»,

- восхищается Марина Соколова хозяйка «Гостевого Дома Крошнозеро» и организатор конкурса.

Фото: Любовь Пономарева

Как показала практика, такое состязание участникам пришлось по душе. Не зря же конкурс стал ежегодным. Каждый год победители конкурса получают подарки от организаторов.

Фото: Софья Назаренко

К тому же все ранее представленные фотографии участников конкурса были распечатаны на открытках. Теперь почти у каждого есть возможность отправить «привет» родным или близким в виде открытки с изображением крошнозерского заката в любую точку мира.

Марина рассказала, что созданные открытки с «изюминкой»: при помощи QR кода можно услышать песню Päivänlasku, что с карельского переводится как «закат».